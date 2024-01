Bastano solo 3 EURO per comprare il TERMOMETRO digitale su Amazon

Tra tutte le offerte che riguardano la tecnologia intesa come smartphone, computer e quant’altro, ecco anche un dispositivo utile nel mondo della medicina. Si tratta di un termometro, l’FT9 di Beurer che garantisce misurazioni precise.

Oggi Amazon lo propone con uno sconto del 43% per un prezzo totale di soli 3,99 €. La spedizione è garantita entro domani a casa vostra.

Un termometro molto preciso ad un prezzo fuori di testa

Quello per cui molti utenti spingono e avere un termometro che sia in grado di misurare la temperatura corporea, oltre che in maniera precisa, anche in maniera molto rapida. Questo prodotto perfezionato dal celebre marchio Beurer, che in merito a dispositivi medici risulta davvero interessante, è stato uno dei più acquistati di sempre.

Il termometro riesce infatti a misurare la temperatura con grande precisione da 1° fino a 42°. Le indicazioni sono in gradi centigradi e con un segnale acustico avviserà nel momento in cui la temperatura corporea sarà raggiunta. Ovviamente non manca la custodia in plastica inclusa che consente di tenere ben isolato il termometro e protetto. Ricordiamo che può essere disinfettato molto facilmente in quanto è impermeabile e senza alcun componente in vetro. Non parliamo di un termometro dotato di mercurio, per cui non ci saranno pericoli.

Per quanto concerne la batteria, è bottone e posizionata sul retro, ma l’autonomia sarà lunga. Ricordiamo infatti che questo prodotto è dotato di spegnimento automatico.

Se avete intenzione di tenere ben monitorata la vostra temperatura corporea soprattutto quando non vi sentite al meglio, è questo il dispositivo che dovete acquistare. Oggi, grazie ad Amazon che porta il prezzo a scendere del 43%, il termometro costerà solo 3,99 €. Sarà questo totalmente detraibile ai fini fiscali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.