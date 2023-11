Gli auricolari true wireless con ANC (cancellazione del rumore) Beats Fit Pro sono protagonisti su Amazon grazie allo sconto Black Friday del 32%. Compatibili con iOS/iPad/macOS e Android, oggi i Fit Pro costano 169,99€ anziché 249,95€, spedizione compresa.

I Beats Fit Pro con cancellazione del rumore sono al minimo storico su Amazon con lo sconto Black Friday

I Beats Fit Pro hanno un design ergonomico che si adatta comodamente all’orecchio. Il corpo principale degli auricolari è realizzato in plastica lucida, mentre le alette in silicone sono flessibili. Gli auricolari Bluetooth sono resistenti all’acqua e al sudore (certificazione IPX4), il che li rende ideali per l’utilizzo durante l’allenamento o in condizioni atmosferiche avverse.

In termini di funzionalità supportate, ecco le principali:

Cancellazione del rumore : l’ANC isola l’utente dai rumori ambientali. È possibile regolarla tramite l’app Beats o il Centro di controllo di iOS.

: l’ANC isola l’utente dai rumori ambientali. È possibile regolarla tramite l’app Beats o il Centro di controllo di iOS. La funzione Passthrough permette di ascoltare i suoni ambientali senza dover rimuovere gli auricolari.

permette di ascoltare i suoni ambientali senza dover rimuovere gli auricolari. I Beats Fit Pro supportano l’audio spaziale, che crea un’esperienza audio coinvolgente e tridimensionale. L’audio spaziale è disponibile con i contenuti compatibili, come film, serie TV e musica.

L’ EQ adattivo regola automaticamente l’equalizzazione del suono in base alla forma dell’orecchio.

regola automaticamente l’equalizzazione del suono in base alla forma dell’orecchio. I Beats Fit Pro rilevano quando l’utente inizia a parlare e disattivano automaticamente l’ANC per migliorare la qualità della voce.

e disattivano automaticamente l’ANC per migliorare la qualità della voce. Gli auricolari supportano i controlli touch che consentono di gestire la riproduzione audio, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale.

Essendo degli auricolari top di gamma, la qualità audio eccellente, con bassi potenti e alti cristallini. Il suono è bilanciato e piacevole da ascoltare, sia per la musica che per i contenuti multimediali. La durata della batteria di circa 6 ore con ANC attivato. Con la custodia di ricarica, la durata totale della batteria arriva a circa 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.