Le Beats Solo3 Wireless sono cuffie over-ear Bluetooth con un design iconico e in grado di restituire all’utente un’esperienza d’ascolto senza precedenti. Dotate di chip Apple W1 (utile per l’abbinamento rapido ai dispositivi Apple), le cuffie over-ear sono scontate del 31% su Amazon e costano dunque solo 159€, spedizione compresa.

Con il Black Friday risparmi il 31% sulle Beats Solo3 Wireless con chip Apple W1

Le Solo3 Wireless sono cuffie Bluetooth ad altissime prestazioni, con cancellazione del rumore. Questo significa che una volta sincronizzate con il tuo iPhone/iPad (il tutto avviene in modo super rapido, vista l’integrazione del chip Apple W1), puoi indossarle e isolarti per ascoltare la tua musica preferita senza distrazioni.

Tutta la qualità di Beats la ritrovi in queste cuffie. Il suono è ottimizzato per offrire chiarezza, profondità e bilanciamento ai massimi livelli. E non temere di restare senza la tua musica proprio mentre hai bisogno di ascoltare quel brano: le Beats Solo3 Wireless assicurano fino a 40 ore di autonomia grazie all’efficienza del sopracitato processore made-in-Cupertino. Pensa che con soli 5 minuti di ricarica, hai 3 ore di ascolto con Fast Fuel.

Infine, il design. Il look è rifinito e robusto, si vede lontano un miglio che la qualità qui è di casa. Ma anche il comfort vuole la sua parte, e infatti i morbidi padiglioni on-ear sono regolabili, così li puoi indossare come preferisci e assicurarti il massimo della comodità per l’intera giornata. Il profilo fluido e i padiglioni girevoli completano il quadro di un design ergonomico e contribuiscono ad assicurare comodità e resa sonora ottimali.

Le Solo3 Wireless sono la tua migliore soluzione per acquistare un prodotto in cui batte un cuore Apple. Meglio approfittare subito dello sconto Black Friday su Amazon e completare l’acquisto a soli 159€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.