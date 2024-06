Becoming Karl Lagerfeld: la nuova serie in streaming su Disney+

Becoming Karl Lagerfeld è la nuova serie tv originale di Disney+ che racconta la vita dell’iconico stilista. Basata sulla biografia Kaiser Karl di Raphaelle Bacqué, e scritta da Jennifer Have e Isaure Pisani-Ferry, la miniserie è composta in totale da sei episodi.

L’uscita della serie televisiva Becoming Karl Lagerfeld sulla piattaforma streaming Disney+ risale allo scorso 7 giugno. Per guardarla occorre quindi attivare uno dei tre piani Disney+ disponibili, a partire da 5,99 euro al mese (Standard con pubblicità).

La nuova serie Disney+ Becoming Karl Lagerfeld racconta l’ascesa di Karl Lagerfeld nel mondo della moda. Il primo episodio è ambientato nell’estate del 1972, quando il futuro successore di Coco Chanel è ancora un semplice stilista di prêt-à-porter. Dopo essersi innamorato del giovane dandy Jacques de Bascher, lancia il guanto di sfida al rivale e amico Yves Saint Laurent, per quello che è soltanto l’inizio di una leggendaria carriera.

Karl Lagerfeld è interpretato dall’attore Daniel Bruhl, quest’anno al cinema in Race for glory al fianco di Riccardo Scamarcio. A prestare il volto a Yves Saint Laurent è invece Arnauld Valois, mentre Pierre Bergé è impersonificato dall’attore Alex Lutz. Nel cast figurano anche Agnès Jaoui (interpreta Garby Aghion), Theodore Pellerin (nei panni di Jacques de Bascher), Jeanne Damas (è Paloma Picasso), Paul Spera (interpreta Andy Warhol) e Sunnyi Melles (presta il volto a Marlene Dietrich).

Per guardare i sei episodi di Becoming Karl Lagerfeld su Disney+ è necessario attivare uno dei tre piani Disney+ a scelta tra Standard con pubblicità (5,99 euro al mese), Standard (89,90 euro all’anno), Premium (119,90 euro all’anno).