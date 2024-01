Tanto semplice da installare e utilizzare, tanto utile e affidabile. Si tratta del Belkin BSV102vf, ovvero un dispositivo che previene il verificarsi di sovratensioni e anomalie simili. Oggi questo gadget (con una sola presa) costa solo 8,99€ grazie al maxi sconto Amazon del 59%. E i costi di spedizione sono pari a zero per tutti gli abbonati a Prime.

Con Belkin si va sempre sul sicuro: la sua protezione da sovratensioni è in super sconto su Amazon

La BSV102vf di Belkin ha una capacità di protezione di 306 joule, che è sufficiente per proteggere la maggior parte dei piccoli apparecchi elettronici, come notebook, smartphone, tablet, TV, console di gioco e anche piccoli elettrodomestici da cucina. La protezione è fornita da un filtro EMI/RFI, che aiuta a ridurre le interferenze elettromagnetiche e radiofrequenza.

La presa di corrente è dotata di un indicatore LED che indica lo stato della protezione. Quando questo è acceso, la protezione è attiva e funziona correttamente. Se invece è spento, la protezione è danneggiata e deve essere sostituita.

L’accessorio di Belkin è realizzato in plastica di alta qualità e ha un design compatto e moderno. È montabile a parete, ma può essere utilizzato anche come presa portatile.

Proteggi piccoli dispositivi elettronici da picchi di corrente, fulmini e altre fluttuazioni della corrente CA con la protezione dalle sovratensioni SurgeCube con 1 presa di Belkin. Basta inserire la protezione dalle sovracorrenti in una presa CA da muro e collegare il dispositivo.

La protezione BSV102Vf attualmente in super sconto è a presa singola, ma sono disponibili anche opzioni multipresa (4 e 6). L’articolo è venduto e spedito da Amazon e – per chiunque sia interessato – è consigliabile concludere in fretta l’acquisto, perché le unità potrebbero terminare nel giro di poche ore. È difficile resistere alla tentazione quando c’è la possibilità di risparmiare il 59%.

