Bitdefender: l'antivirus in offerta ad un prezzo irrinunciabile

La sicurezza non ha prezzo, ma nel caso dell’antivirus Bitdefender un prezzo c’è ed è davvero molto basso, praticamente impossibile da lasciarsi sfuggire. La popolare suite per la sicurezza informatica propone al pubblico un’offerta decisamente irrinunciabile con sconto massimo del 41%. A seconda del prodotto scelto, infatti, si può arrivare ad ottenere un risparmio fino a 35 euro rispetto al normale prezzo di listino. Ma entriamo adesso nel dettaglio andando a vedere quali sono i prodotti Bitdefender in promozione e quanto è possibile risparmiare.

Antivirus Bitdefender: tre prodotti a prezzo scontato per tutte le esigenze di sicurezza

La prima proposta dell’azienda rumena riguarda Bitdefender Antivirus Plus, la protezione base per PC Windows. Una licenza di un anno di Bitdefender Antivirus Plus per un massimo di 3 dispositivi costa 24,99 euro + IVA, con un risparmio di 15 euro netti che equivale ad uno sconto del 38%. Chi sceglie invece Bitdefender Total Security per un anno su 5 dispositivi potrà accedere al prezzo scontato di 49,99 euro + IVA. Si tratta in questo caso della suite per la sicurezza più completa per Windows, macOS, iOS e Android che consente risparmiare ben 35 euro, con uno sconto del 41% sul prezzo standard. L’ultimo prodotto Bitdefender in promozione è invece Bitdefender Internet Security, la protezione avanzata per PC Windows la cui licenza di un anno costa 38,99 euro + IVA, anche in questo caso con validità per massimo 3 dispositivi. Con la promo attualmente in vigore il cliente risparmia 26 euro e beneficia di uno sconto pari al 40%.

Tutti i prezzi delle offerte Bitdefender scontate sono validi per il primo anno. Questo significa che i successivi rinnovi delle licenze Bitdefender, a partire dal secondo anno, saranno acquistabili ai normali prezzi di listino in vigore al momento del rinnovo. Ricordiamo infine che Bitdefender consente di abbinare a qualsiasi prodotto scelto una VPN Premium per soli 34,99 euro all’anno al posto dei consueti 69,99 euro.