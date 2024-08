Bitdefender: protezione totale da virus e phishing oggi scontata del 50%

Che tu sia un utente privato, una piccola impresa o un’azienda più grande e strutturata, Bitdefender ha la soluzione giusta per te. La protezione offerta da Bitdefender copre infatti le esigenze di sicurezza di qualsiasi dispositivo e mette al riparo i dati sensibili in molteplici contesti. Bitdefender si avvale di tecnologie che proteggono i device degli utenti a 360 gradi, evitando che questi vengano attaccati da virus, trojan e dagli insidiosi ransomware, senza dimenticare i tentativi quotidiani di phishing a cui tutti quanti gli internauti sono esposti.

Scopri come Bitdefender protegge i tuoi dispositivi

Bitdefender integra una tecnologia in grado di rilevare e bloccare i falsi siti Web, cioè quei siti che vengono utilizzati per ingannare l’utente e sottrargli i dati personali. Si tratta di pagine fraudolente che riproducono in ogni aspetto grafico i siti legittimi di aziende famose invitando chi li apre ad inserire i dati bancari, le password o i numeri della carta di credito.

Le qualità di Bitdefender sono state più volte riconosciute da società di analisi del settore e da organizzazioni di test indipendenti. L’antivirus mette al sicuro gli utenti con la protezione in tempo reale per i PC Windows, ma merita menzione anche la VPN inclusa in Bitdefender. Quest’ultima consente di navigare in tutta sicurezza e in pieno anonimato per un volume di traffico complessivo di 200 MB al giorno, il tutto senza impattare negativamente sulle prestazioni della connessione.

Proprio in tema di performance, Bitdefender è in grado di rilevare quando sul PC sono in esecuzione videogiochi o applicazioni da lavoro che richiedono una certa quantità di risorse del sistema. Il software antivirus adatta quindi il suo comportamento per non impattare sulle prestazioni della macchina e lo fa regolando in autonomia le impostazioni grafiche o bloccando temporaneamente le finestre pop-up, così da non disturbare durante la visione di film o nel bel mezzo di una sessione di gioco.

Bitdefender presenta un catalogo di soluzioni adatto ad ogni esigenza e scontato del 50%. I prezzi per Bitdefender Antivirus Plus partono da 19,99 euro + IVA per un anno, mentre una licenza per un massimo di 5 dispositivi di Bitdefender Total Security costa 42,49 euro + IVA. Infine, un anno di Bitdefender Internet Security per proteggere 3 PC Windows costa 32,49 euro + IVA.