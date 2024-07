Bitdefender: protezione totale dal phishing ora a prezzo scontato

Il phishing è una minaccia insidiosa e sempre più ricorrente che interessa davvero tutti, anche gli utenti più accorti e quelli più attenti alla sicurezza. Le statistiche dicono che le truffe online sono in aumento, per cui scegliere un antivirus per proteggersi dal phishing diventa una scelta obbligata. Bitefender ha la soluzione giusta per chi desidera mettere i propri dati personali al riparo da ogni tipo di minaccia. La protezione anti phishing integrata in Bitdefender è infatti in grado di rilevare e bloccare i falsi siti Web, ovvero quelle pagine che riproducono in ogni aspetto grafico delle pagine legittime di aziende famose al fine di ingannare gli utenti e convincerli ad inserire i dati bancari, le password o i numeri della carta di credito.

Bitdefender Antivirus Plus: la protezione efficace e leggera per il tuo PC

Bitdefender è l’unico antivirus della sua categoria ad essere stato nominato cinque volte prodotto dell’anno e questo conferma l’alta qualità della protezione offerta. Il cliente che sceglie Bitdefender migliora la sicurezza della sua navigazione online restando al sicuro contro il phishing, come abbiamo già detto, ma è protetto anche durante le transazioni e le operazioni bancarie online.

Bitdefender Antivirus Plus offre una protezione in tempo reale per PC Windows da tutti i virus e dai ransomware. Inoltre include una VPN sicura che consente di navigare per un volume di traffico complessivo di 200 MB al giorno. Le prestazioni rimangono ottimali in qualsiasi situazione, per cui il sistema operativo non risulta appesantito durante le sessioni di lavoro o di svago nonostante l’antivirus sia in esecuzione.

Bitdefender rileva infatti quando sulla macchina sono in esecuzione videogiochi o applicazioni per la produttività, così come quando è in riproduzione un film, e adatta di conseguenza il suo comportamento. Ciò significa che il software antivirus blocca temporaneamente le finestre pop-up, regola le impostazioni grafiche per non impegnare preziose risorse hardware e mette in pausa alcune attività in background non fondamentali.

Attivare Bitdefender è anche molto conveniente. Una licenza per tre dispositivi di Bitdefender Antivirus Plus costa infatti 24,99 euro per il primo anno, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino. La protezione per un solo dispositivo costa invece appena 19,99 euro per un anno.