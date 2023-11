Black Friday 2023: 15 imperdibili prodotti da acquistare!

Su Amazon il Black Friday sta regalando innumerevoli gioie ai naviganti del web. Tuttavia, l’elenco dei prodotti in sconto è così popolato che c’è il rischio di perdersi quella offerta davvero, ma davvero clamorosa. Ecco dunque una selezione di 15 articoli imperdibili per la qualità che garantiscono ma anche per l’ottimo sconto applicato.

Una precisazione a tal proposito è assolutamente necessaria. Quest’anno il venerdì nero su Amazon durerà fino al 27 novembre, questo però non significa che i prodotti saranno sempre disponibili fino al giorno appena indicato. Alcuni stanno andando a ruba, quindi le unità potrebbero terminare anche nel giro di poche ore. È il caso ad esempio della piastra per capelli ghd Gold Styler (ora a 149,99€), nella cui inserzione è visibile la percentuale di richiesta. Insomma, il consiglio è di non temporeggiare.

Il Black Friday su Amazon è un tripudio di offerte: la Top 15 dei prodotti da acquistare

Smart TV TCL 65″ 4K con Google TV

iRobot Roomba e5154

Google Pixel 8

Samsung Galaxy Watch6 LTE 40mm

HP Victus con Core i5 e RTX 4050

ghd Gold Styler – Piastra per Capelli Professionale

PlayStation 5 Standard + Marvel’s Spider-Man 2

Mattel Games – UNO Carte da Gioco

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili

Aspirapolvere senza fili Dreame R10 Pro

Philips Airfryer 3000 Serie XL, 6.2L (1.2Kg)

AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International

Nothing Phone (1)

Echo Show 10 (3ª generazione)

Philips Azur Serie 8000 Ferro A Vapore

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.