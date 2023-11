Black Friday Amazon: le 5 offerte IMPERDIBILI di oggi!

La tempesta di sconti su Amazon è inarrestabile e tantissimi prodotti possono essere acquistati a prezzi nettamente più bassi rispetto al solito. Gran parte del catalogo dello store digitale del colosso di Seattle rientra nell’iniziativa (Black Friday) ma per i meno navigati potrebbe essere più difficile trovare l’offerta giusta su cui vale la pena investire.

Ecco dunque una lista composta da 5 prodotti imperdibili da aggiungere subito al carrello, con sconti che arrivano addirittura al 41%.

Black Friday 2023: 5 articoli da aggiungere subito al carrello

Smart TV Samsung 55″ 4K

Prezzo a dir poco straordinario un per televisore smart 4K da 55″. La proposta di Samsung è del 2023 e, di conseguenza, può contare su tutte le più recenti novità ideate dal colosso sudcoreano.

ghd Gold Styler – Piastra per Capelli Professionale

La piastra professionale “per creare onde morbide, ricci elastici e styling lisci ed eleganti”. Forte di uno sconto di 50€ immediato, sta andando a ruba in queste ore.

SUPER MARIO BROS. WONDER (Nintendo Switch)

Una nuova avventura per alcuni dei personaggi più amati dell’intera industria videoludica. Solo su Nintendo Switch il nuovo Super Mario Bros. Wonder, oggi in offerta a 49,99€.

Braun Silk Expert Pro 5

Ottimo sconto del 41% sul kit che include l’epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro, una custodia da viaggio, un rasoio e altri due accessori.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition (Nintendo Switch)

La simulazione calcistica per eccellenza sbarca anche sulla console di Nintendo. EA FC 24 per Switch è al minimo storico: solo 39,97€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.