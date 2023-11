Black Friday 2023: le casse Bluetooth più scontate

Quando si apre il periodo del Black Friday su Amazon, sono numerosissimi gli utenti che vanno a caccia di uno speaker Bluetooth. Anche oggi infatti, siccome è ufficialmente il 17 novembre, arriva un’ondata di offerte irrinunciabili, tra le quali figurano anche diverse casse wireless.

Come potete notare nelle righe che seguono, più prodotti hanno raggiunto prezzi minimi rispetto alla giornata di ieri.

Sony SRS-XB100 Bluetooth in sconto del 31%, prezzo: 44,90 €

Tra i più piccoli e comodi, questo speaker di Sony è uno dei migliori. È resistente ad acqua e polvere e dura ben 16 ore. Il prezzo è di 44,90 €.

Bang & Olufsen Beosound Explore in sconto del 35%, prezzo: 129 €

Questo è uno speaker pieno di risorse, con 27 ore di autonomia e molto semplice da portare in giro. Il suo prezzo è oggi di 129 €.

Ultimate Ears BOOM 3 Bluetooth in sconto del 29%, prezzo: 109,99 €

Tra le migliori casse Bluetooth c’è da sempre l’Ultimate Ears BOOM 3, che vanta fino a 15 ore di batteria e anche l’impermeabilità completa. Il prezzo in sconto è di 109,99 €.

Bose SoundLink Micro in sconto del 31%, prezzo: 89,95 €

Non ci sono presentazioni da fare per questo SoundLink Micro, utile in viaggio grazie alle sue dimensioni e alla sua durata di ben 6 ore continue. Il prezzo oggi è di 89,95 €.

JBL PartyBox Encore in sconto del 20%, prezzo: 279,99 €

Tutti gli speaker di cui si è parlato fino ad ora non sono assolutamente paragonabili a questa cassa superpotente dotata anche di microfono. JBL ha creato un mostro da ben 10 ore di autonomia e con una potenza di 100W. Il suo prezzo è di 279,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.