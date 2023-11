Se se alla ricerca di un nuovo smartphone ma hai un budget limitato questo è il momento perfetto per acquistarlo! Oggi su Amazon con gli sconti Black Friday hai la possibilità di acquistare lo smartphone Oppo A78 e pagarlo meno 200 euro!

Non solo ti costa poco ma puoi anche dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo non risentirai minimamente della spesa.

Oppo A78 con il Black Friday tuo ad un prezzo speciale!

Scopriamo ora quali sono le principali caratteristiche di questo smartphone firmato Oppo.

Per quanto riguarda la fotocamera disponi di una doppia fotocamera I.A. 50MP + 2 MP, fotocamera frontale 8 MP e ovviamente Flash posteriore.

Tantissime le funzioni della fotocamera, ovvero: Foto, Panorama, Video, Ultra Clear 108Mp, Modalità Ultra Night, Modalità Portrait, AI Portrait Retouching, AI Scene Enhancement

A tua disposizione un grande display da 6.56 pollici 90HZ HD+LCD con protezione visiva.

Batteria da 5000mAh per un esperienza di lunga durata e ovviamente una ricarica rapida SUPERVOOC33W.

Sblocco schermo: Sblocco laterale.

Prendilo ora su Amazon a meno di 200 euro!

