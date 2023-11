Black Friday 2023: i prodotti tech più acquistati ORA su Amazon

Nonostante grande parte del catalogo di Amazon sia in offerta, la settimana del Black Friday conferma che alcuni prodotti riescono a catturare più attenzione di altri. Per quanto riguarda la categoria “tech”, al momento ci sono 9 articoli che stanno davvero spopolando. In questa lista c’è anche il nuovo iPhone 15, attualmente disponibile a soli 899€, spedizione compresa.

Gli articoli tech più acquistati in questo momento su Amazon

iPhone 15

Da poco giunto sul mercato e già acquistabile a meno di 900€ (il prezzo di listino è di 979€). La vera sorpresa del 2023 di Apple è iPhone 15, smartphone con Dynamic Island, USB-C (al posto del connettore Ligthtning) e una fotocamera migliorata.

Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 55″

Il televisore smart di Samsung ha una diagonale di 55″ e con la risoluzione 4K ogni film, documentario, evento sportivo o episodio di una serie TV sarà un vero spettacolo. Il prezzo è davvero irrisorio: solo 399€.

ASUS Vivobook 15 F1502ZA#B0BVMNV4ZS

Un laptop Windows 11 con Intel Core i7 di 12a generazione, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Quasi 300€ di sconto per l’ottimo notebook di ASUS con display da 15,6″.

TP-Link Tapo P105 Presa Smart

Con questo accessorio, qualsiasi elettrodomestico di casa può essere gestito con un comando vocale o un tap sullo smartphone. “Alexa, accendi la macchina del caffè!“.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Solo 999€ per il camera-phone per eccellenza, il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il dispositivo Android con display Dynamic AMOLED 2X e fotocamera da 200 megapixel è un best buy.

GoPro HERO12 Black con accessori

In questo kit GoPro c’è di tutto e di più, a partire dalla action cam HERO12 Black.

AirTag

Il piccolo localizzatore di Apple è scontato del 21%. Sfrutta il network Dov’è per rintracciare sulla mappa qualsiasi oggetto (zaino, borsa, chiavi, portafoglio) che è stato smarrito.

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso

Con lo sconto immediato del 45%, la micro SD di Kingston da 128GB con adattatore SD è un vero affare.

Ricarica per Instax Mini (20 foto)

Natale e Capodanno sono dietro l’angolo, meglio fare scorta in vista delle tantissime foto che verranno scattate.

