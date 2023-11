Black Friday 2023: tutti gli smartphone Samsung in offerta!

Samsung è da diversi anni a questa parte la vera star del Black Friday, e anche in questo 2023 non tradisce le aspettative. Su Amazon, da oggi 17 novembre e fino al 27 dello stesso mese, è possibile risparmiare sull’acquisto di diversi dispositivi del gigante sudcoreano, smartphone compresi. Ci sono un bel po’ di offerte interessanti di cui approfittare, come il 32% sul top di gamma Galaxy S23+ (caricabatterie incluso) che porta il prezzo finale a poco più di 900€.

Non perdiamo però altro tempo e procediamo elencando tutti gli smartphone Samsung in promo in questi giorni.

Con il Black Friday 2023 crolla il prezzo degli smartphone Samsung: ecco quelli da non lasciarsi sfuggire

Samsung Galaxy S23 Ultra (con caricabatterie inlcuso)

Il vero numero 10 di Samsung è il Galaxy S23 Ultra, un camera-phone che eccelle praticamente in tutto: qualità costruttiva, performance, comparto multimediale, autonomia.

Samsung Galaxy A33 5G

Uno smartphone di fascia media con design solido e prestazioni assolutamente convincenti. Per chi non vuole spendere troppo, questa è la scelta giusta.

Samsung Galaxy S23+ (caricabatterie incluso)

Con il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″, il Galaxy S23+ è una gioia per gli occhi. Ma è un top di gamma, è restituisce ottimi risultati anche in termini di foto, video e performance generali.

Samsung Galaxy A54 5G (cover trasparente inclusa)

Il medio-gamma per eccellenza è il Galaxy A54 5G. Il look è decisamente premium, sembra di avere tra le mani un dispositivo decisamente più costoso. Il display è un Super AMOLED FHD+ da 6,4″, un vero spettacolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.