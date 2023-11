Plug and Play affidabile : il ricevitore USB offre una connessione wireless affidabile fino a 10 m, senza interruzioni e ritardi; portalo con te ogni volta che usi il tuo computer.

Combo Wireless : MK270 combina una digitazione familiare, la libertà del wireless e la lunga durata della batteria; non stupisce che questo sia la combo più venduta al mondo.

Lunga durata: la durata delle batterie di 36 mesi per la tastiera e di 12 mesi per il mouse, insieme agli interruttori on/off ti permetteranno di utilizzare MK270 per mesi senza dover cambiare le batterie.