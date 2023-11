Black Friday e le pulizie di casa: sconti FOLLI su Amazon!

Su Amazon, approfittando degli sconti Black Friday, si possono acquistare anche prodotti per la pulizia della casa. Ci sono dispositivi tecnologici e smart il come il robot aspirapolvere Dream L20 Ultra Complete (-200€), e articoli di utilizzo comune come le capsule Dash Pods per la lavatrice (-44%). Che sia l’uno o l’altro, il concetto però non cambia: la parola d’ordine è “risparmio”!

Pulizia e Black Friday: i 5 articoli da acquistare su Amazon

Dreame L20 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Tecnologia MopExtend

Dreame L10s Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Autopulente

Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente

Dash Pods Detersivo Lavatrice In Capsule

Per tutti gli articoli elencati è prevista la consegna gratuita. È importante però ricordare che, per quanto il Black Friday di Amazon sia destinato a durare fino al 27 novembre, è possibile che le unità a disposizione terminino giorni prima. Insomma, se interessati, è consigliabile completare gli acquisti nel minor tempo possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.