Black Friday: i consigli di Revolut per acquistare online in sicurezza

Ci siamo, mancano meno di 24 ore all’inizio della settimana del Black Friday, il periodo dell’anno in cui si concentra il maggior numero di acquisti da parte degli italiani, grazie alle tante offerte online e in negozio disponibili. Revolut, l’app finanziaria globale che in Italia può vantare oltre 1,5 milioni di clienti, ha intervistato un campione di italiani chiedendo loro come intendano fare acquisti in occasione del Black Friday. Dall’indagine è emerso che il 71% delle persone prevede di spendere almeno 100€, mentre gli italiani di età compresa tra 35 e 44 anni hanno pianificato di spendere una somma superiore (l’11% dichiara di voler spendere almeno 500 euro).

In un clima di generale euforia, purtroppo, il rischio di essere truffati aumenta in maniera esponenziale. Soltanto nel 2022, secondo i dati raccolti dalla Polizia Postale, a più di 15.000 consumatori italiani sono stati sottratti qualcosa come 115 milioni di euro. Ecco perché è importante prestare attenzione ai consigli forniti nelle ultime ore dall’esperto di criminalità finanziaria di Revolut, David Eborne.

I consigli di Revolut per un Black Friday sicuro e senza truffe

L’esperto di criminalità finanziaria dell’app Revolut suggerisce di prestare attenzione ai seguenti tipi di truffa, di anno in anno sempre più frequenti:

siti web falsi : l’obiettivo dei truffatori è di ottenere i dati personali e quelli della carta di credito degli ignari acquirenti;

: l’obiettivo dei truffatori è di ottenere i dati personali e quelli della carta di credito degli ignari acquirenti; vendita di articoli contraffatti : diversi siti vendono a prezzo stracciato articoli di lusso, ma in realtà sono dei falsi (altre volte, invece, non vengono mai spediti);

: diversi siti vendono a prezzo stracciato articoli di lusso, ma in realtà sono dei falsi (altre volte, invece, non vengono mai spediti); siti falsi temporanei: alcuni malintenzionati aprono e chiudono un negozio online nel giro di pochi mesi, dopo aver effettuato le prime vendite per poi continuare a ricevere ordini (e soldi) dei clienti e un giorno sparire dalla circolazione.

Il modo più sicuro per fare acquisti online prevede l’utilizzo delle carte virtuali monouso di Revolut. Sono carte di pagamento più sicure delle altre perché forniscono un numero di carta temporaneo, un CVV e una data di scadenza da utilizzare soltanto per una transazione. Al termine dell’acquisto, la carta virtuale viene eliminata in automatico: in questo modo si riduce sensibilmente il rischio di transazioni non autorizzate e si mantengono al sicuro le proprie informazioni personali e finanziarie.

Puoi iscriverti gratis oggi stesso a Revolut e ricevere 3 mesi di Revolut Premium in omaggio, così da poter usare le carte virtuali monouso sicure fin da domani, primo giorno del vero Black Friday di quest’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.