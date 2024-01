Blackview Shark8 con 16 GB di RAM e 5000 mAh a soli 149 €

Perché spendere troppo per uno smartphone quando si può risparmiare e acquistando prodotti di altissimo livello? Oggi su Amazon compare in sconto un prodotto di Blackview, lo Shark8, telefono davvero interessante per via delle sue specifiche tecniche.

Il processore è di alto spessore e lo schermo è davvero ampio, proprio come piace al pubblico di Amazon. Questo telefono di Blackview oggi costa solo 149,99 € grazie ad una combinazione di sconti. Bisogna infatti sfruttare lo sconto disponibile in questa offerta a tempo e applicare anche il coupon da 100 € direttamente sotto. Ci saranno due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Blackview batte tutti con il suo Shark8, lo smartphone e le sue specifiche

A bordo di questo smartphone c’è un processore MediaTek Helio G99 con 16 GB di RAM e con 256 GB di memoria interna. La fotocamera doppia è da 13 + 64 MP mentre la batteria è da 5000 mAh. Il display full HD+ da 6,78″. A bordo c’è il sistema operativo Android 13.

Di grandi smartphone ce ne sono tanti in giro e soprattutto su Amazon, dove tutti i brand compaiono con offerte straordinarie. Ovviamente bisogna anche valutare quei prodotti che nessuno valuterebbe mai, siccome sono in grado di fornire sorprese eccezionali. Una di queste è rappresentata dallo smartphone di Blackview, lo Shark8 appena descritto.

Con caratteristiche tecniche molto interessanti, si avvicina a quei top di gamma che tutti bramano ogni giorno. Lo schermo è ampio, le fotocamere sono performanti e inoltre la batteria concede più di un giorno di autonomia. È proprio per questo motivo che andrebbe acquistato, grazie anche al coupon da 100 € da attivare per avere il prezzo finale di 149,99 €. Ci sono due anni di garanzia disponibili e anche la spedizione rapida entro il prossimo lunedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.