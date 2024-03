Blockchain Week Rome 2024: programma e prezzi della fiera dedicata alle cripto

Si avvicina la nuova Blockchain Week Rome 2024. La nuova edizione della fiera dedicata al mondo delle cripto valute è in programma alla fine del prossimo mese di maggio. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 28, 29, 30 e 31 maggio.

Il programma è ricco di eventi, sia online che in presenza, con gli utenti interessati che possono già ora acquistare i ticket per la partecipazione. Per scoprire tutti i dettagli sul programma e per acquistare un ticket è possibile consultare il sito ufficiale della Blockchain Week Rome 2024.

Blockchain Week Rome 2024: appuntamento a fine maggio

Per partecipare alla Blockchain Week Rome 2024 è possibile scegliere tra quattro pacchetti, in modo da poter adattare la spesa a quelli che sono i propri impegni. Ecco quali sono le opzioni a disposizione degli utenti per partecipare all’evento in programma a fine maggio:

Corso (28-29 maggio 2024): il prezzo è di 189 euro invece di 349 euro

(28-29 maggio 2024): il prezzo è di invece di 349 euro Summit (30-31 maggio 2024): il prezzo è di 139 euro invece di 299 euro

Ci sono poi due Pack per una partecipazione ancora più completa:

Full Event Pack (28-31 maggio): il prezzo è di 339 euro invece di 499 euro

(28-31 maggio): il prezzo è di invece di 499 euro Digital Pack (29-31 maggio): il prezzo è di 239 euro invece di 399 euro

La scelta più completa è, naturalmente, il Full Event Pack che include il corso intensivo di 2 giorni, con 6 moduli formativi e 14 ore totali, la partecipazione a 2 giorni di Summit internazionale, alle conferenze, ai workshop e ai panel oltre che la possibilità di visitare l’Area Espositiva e di prendere parte agli eventi serali.

Ci sono, naturalmente, altre scelte molto interessanti che consentiranno di vivere appieno questa nuova edizione dell’evento. Con un mercato delle cripto valute in grande fermento, grazie alla forte crescita del Bitcoin, si tratta di un appuntamento imperdibile.

Per scegliere il pack desiderato e acquistare il ticket per partecipare alla Blockchain Week Rome 2024 basta seguire il link qui di sotto. Come detto, la promozione terminerà a brevissimo.