Bose QuietComfort, le cuffie più amate dagli utenti al 25%

Sicuramente per il grande blasone di cui sono in possesso, i dispositivi di Bose non possono che dominare il mercato audio. Ad oggi ci ritroviamo di fronte ad una moltitudine di prodotti che soprattutto su Amazon arrivano spesso in sconto per il piacere degli utenti. Attualmente si sta parlando tanto delle nuove cuffie Bose QuietComfort, in grado di offrire il solito design e tutta la qualità che gli utenti si aspettano.

Oggi su Amazon il prezzo scende del 25% ed arriva a soli 299 € con spedizione rapida e due anni di garanzia inclusi.

Compra le cuffie di Bose in sconto, ecco le specifiche

Il design molto comodo incentiva certamente gli utenti a desiderare queste cuffie. In grado di raccogliere interamente le orecchie all’interno dei grandi cuscinetti in memory foam, le QuietComfort di Bose sono davvero eccezionali.

La durata della batteria arriva fino a 24 ore, mentre per quanto riguarda le funzioni si è ben forniti. C’è la cancellazione attiva del rumore e c’è anche la modalità Aware, utile per ascoltare i suoni provenienti dall’ambiente anche quando si indossano le cuffie.

Cuffie di questo calibro difficilmente scendono di prezzo in maniera così radicale ed effettivamente se c’è di mezzo il marchio Bose, tutto diventa più appetibile. Gli utenti che amano l’audio di alta qualità, non possono passare sopra a questa straordinaria offerta, che oggi su Amazon infatti sta riscuotendo un gran successo.

Le QuietComfort sono in grado di conferire grande autonomia, prestazioni pazzesche e anche un gran design tipico del brand. Per portarle a casa oggi basterà affidarsi al colosso e-commerce che propone il 25% di sconto e dunque un ribasso di 100 €. Sarà così che gli utenti interessati potranno pagarle 299 €. Sono compresi ovviamente due anni di garanzia e la spedizione entro il 23 gennaio, ovvero domani.

