Bose Solo Soundbar Series II, avrai il cinema a casa con il 20% di sconto

Aumentare le caratteristiche tecniche in termini di audio della propria smart TV o di un altro dispositivo che potrebbe essere un computer, è semplicissimo. Basta acquistare una buona soundbar e il gioco è fatto. Quando si parla di dispositivi di questo genere, il pensiero va subito ad un colosso assoluto, ovvero Bose.

L’azienda produce infatti di continuo soluzioni straordinarie sotto questo aspetto e la nuova Solo Series II lo dimostra alla grande. Questa soundbar è ancora una volta oggetto di un grande sconto su Amazon, come si può vedere in queste ore. Il suo prezzo finale scende infatti del 20% e passa da quasi 200 € a soli 159,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è rapida.

La Bose Solo Soundbar Series II è in promo, ecco le specifiche

Il primo aspetto che salta all’occhio e l’estetica, pulita e adattabile a qualsiasi tipo di arredamento. La Bose Solo Soundbar Series II è ovviamente anche performante: il suono è chiaro e consentirà di avere dialoghi molto più facili da da ascoltare.

Anche la configurazione è molto semplice visto che gode anche dell’entrata per un cavo audio ottico, oltre che della connessione Bluetooth. Il forte di Bose sono ovviamente i bassi, ma con le impostazioni si può svariare su ogni fronte.

La miglior soundbar attualmente disponibile sul mercato, per quanto riguarda tale fascia di prezzo, è senza dubbio questa. Bose ha fatto un ottimo lavoro quando ha presentato la sua Solo Soundbar Series II, oggi diventata una delle più acquistate come dimostrano i dati su Amazon.

Il prodotto, che oggi arriva con uno sconto pari al 20%, potrebbe essere l’obiettivo di coloro che hanno superato le feste con qualche risparmio da parte. Tale ribasso consente di averla 159,99 € direttamente a casa vostra. Ci saranno come sempre due anni di garanzia ma soprattutto la spedizione rapida entro il 5 gennaio.

