Puntare su un prodotto Bose significa scegliere la qualità. Del resto, l’azienda statunitense è un punto di riferimento per il mercato dei dispositivi audio, da sempre sinonimo di qualità e affidabilità. Il SoundLink Flex è un altoparlante Bluetooth dalle dimensioni compatte che può essere portato in giro ovunque, anche in spiaggia o a bordo piscina. È impermeabile, quindi non teme l’acqua.

Lo speaker è oggi protagonista di un’interessante promozione su Amazon. Con lo sconto del 29% sul prezzo di listino, lo speaker wireless costa solo 119,99€, spedizione compresa. È valido anche come regalo di San Valentino, no?

Anche in spiaggia o a bordo piscina: la tua musica preferita ti segue ovunque con il Bose Soundlink Flex

Il SoundLink Flex ha un design compatto ed è realizzato con materiali di alta qualità che gli conferiscono un aspetto elegante e, allo stesso tempo, resistente. La sua forma allungata e sottile rende facile il trasporto e l’uso in movimento. E poi non teme né acqua né polvere, essendo certificato IP67.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il SoundLink Flex offre un suono di alta qualità grazie ai suoi driver dual-passive e all’equalizzazione Bose. La sua connettività Bluetooth 5.1 consente di collegare facilmente dispositivi come smartphone, tablet o computer per riprodurre la tua musica preferita o per effettuare chiamate in vivavoce.

Una caratteristica interessante del SoundLink Flex è la possibilità di connettere due altoparlanti Flex tra loro per ottenere un’esperienza audio stereo più ampia e coinvolgente. Inoltre, è possibile utilizzare l’app Bose Connect per accedere a funzioni aggiuntive come la regolazione del volume, la gestione delle connessioni Bluetooth e l’accesso a futuri aggiornamenti del firmware.

La batteria integrata del SoundLink Flex offre fino a 12 ore di riproduzione continua, consentendoti di goderti la tua musica per lungo tempo senza dover ricaricare frequentemente l’altoparlante. Inoltre, è possibile utilizzare il cavo audio incluso per collegare il Flex a dispositivi non dotati di connettività Bluetooth.

