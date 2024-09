Bundle di qualità con antivirus e VPN? Scegli Norton 360 Advanced (sconto 66%)

Per proteggere i tuoi dispositivi da tutte le minacce informatiche, ti serve qualcosa di più di un antivirus, ad esempio un bundle di qualità come Norton 360 Advanced, dove c’è anche la VPN e altre funzionalità. Adesso è anche in offerta con lo sconto del 66%, che ti porta a pagare 44,99 euro per il primo anno.

È un pacchetto completo: antivirus con protezione in tempo reale, Secure VPN che ti permette di nascondere il tuo IP e password manager per non dover usare sempre “password1234”.

Un bundle di qualità che fa la differenza

Con Norton 360 Advanced si sale di livello, perché protegge i dati, gestisce le password e ti consente di archiviare i tuoi file più importanti in 200 GB di spazio cloud. Puoi connettere fino a dieci dispositivi diversi, tra Windows, Mac, Android e iOS. Ecco altre funzionalità interessanti:

SafeCam .

. Protezione dell’identità.

Ripristino dell’identità e assistenza in caso di furto del portafoglio.

Cosa devi fare per ottenere questo pacchetto? Basta visitare il sito ufficiale di Norton e seguire la procedura guidata. L’attivazione è immediata, quindi non dovrai aspettare nulla.

Allora, sei pronto per passare un anno di totale sicurezza digitale senza dover sborsare cifre da capogiro? Con Norton 360 Advanced e il suo bundle di qualità, puoi navigare online senza preoccupazioni, perché ogni cosa viene sorvegliata e protetta. Finalmente, un po’ di pace per tutti i tuoi device tecnologici.