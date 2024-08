Bundle Norton in offerta: con Deluxe hai lo sconto del 66%

Il bundle Norton in offerta è una di quelle occasioni che ti fanno dire “Posso proteggere tutti i miei dispositivi e risparmiare un bel po’”. Stiamo parlando di Norton 360 Deluxe, adesso in sconto del 66%. Questo software, già considerato tra i migliori, è la scelta giusta se non vuoi più avere a che fare con i cybercriminali.

Norton 360 Deluxe è un pacchetto completo, che protegge fino a cinque dispositivi. All’interno trovi il password manager, che ti risolve il problema di dover ricordare tutte le password di accesso alle piattaforme su cui sei registrato. Inoltre, oltre all’antivirus, c’è la VPN, il backup nel clou, il parental control e altro.

Bundle Norton in offerta: un affare da non perdere

La protezione in tempo reale di Norton 360 Deluxe non si ferma un attimo. Malware, virus e ransomware vengono intercettati e bloccati prima che possano anche solo pensare di fare danni. E la VPN? Ti consente di naviga sul Wi-Fi pubblico senza mettere a repentaglio la tua privacy. Vuoi fare backup di file importanti? Norton li mette al sicuro in 50 GB di spazio cloud, lontano dai problemi. Il password manager è un altro servizio di cui non puoi fare a meno: crea, memorizza e gestisce password in sicurezza.

Norton 360 Deluxe è disponibile a soli 34,99 euro all’anno, ovvero 2,92 euro al mese grazie allo sconto del 66%. In più, hai 60 giorni di tempo per richiedere il rimborso se il prodotto non ti soddisfa. Detto tra noi, non lo farai mai!

Alla fine dei conti, questo bundle Norton in offerta pieno delle suddette funzionalità è quanto di meglio offre il settore degli antivirus. Proteggi i tuoi dispositivi e sfrutta la promozione finché dura. Non c’è niente di più gratificante che sapere che i tuoi file, la tua privacy e il tuo denaro sono al sicuro.