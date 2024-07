Buoni Amazon a gogo se apri il Conto Corrente Arancio

Ti sei mai chiesto come poter ottenere Buoni Amazon a gogo senza fare la fila al supermercato o mettere mano al portafoglio? Questa occasione te la offre ING.

Nel grande mondo del banking digitale, Conto Corrente Arancio Più è da considerare come luogo pieno di vantaggi. Costi azzerabili, prelievi e bonifici a costo zero, e pure una carta di credito senza spese: tutto questo senza dover fare nulla di che.

Inoltre, i nuovi clienti che decidono di aprire questo conto riceveranno 100 euro in Buoni da spendere su Amazon. Ma non basta inserire la password del conto per ottenere questi soldi facili: vediamo cosa devi fare.

Buoni Amazon a gogo: come funziona la promozione di ING

La promozione di ING funziona come un gioco a premi, e non serve nemmeno la ruota della fortuna. Per aprire il Conto Corrente Arancio Più, bisogna seguire pochi semplici passi: la procedura è online, quindi non c’è nemmeno bisogno di alzarti dal divano. Una volta aperto il conto, inserisci il codice promozionale ING2024 per abilitare la promo.

Per far sì che i bonus inizino a moltiplicarsi, devi attivare il conto con un primo bonifico e fare un primo acquisto. In questo modo otterrai il primo buono da 50 euro. Spendendo poi almeno 500 euro con la tua nuova carta di debito (anche tramite Google Pay o Apple Pay), un altro buono da 50 euro sarà tuo.

La promozione è valida fino al 29 novembre 2024, quindi c’è tempo per pianificare i tuoi acquisti. Ma attenzione: il conto e la carta devono rimanere attivi con almeno 200 euro di saldo fino a quando ING non ti manda i tanto agognati buoni.

Se l’obiettivo principale è risparmiare, è possibile considerare anche il Conto Corrente Arancio Light. Questo conto offre bonifici e carta di debito gratis, ma, ahimè, non include la promozione dei Buoni Amazon a gogo.