Buoni Amazon da 100 euro: inserisci il codice promo di ING per averli

Oggi basta fare una mossa intelligente con i tuoi risparmi per ottenere Buoni Amazon da 100 euro. Devi soltanto aprire Conto Corrente Arancio Più. Vuoi sapere come fare? Segui questi semplici passaggi:

Apri il conto e inserisci il codice promozionale “ING2024” .

. Richiedi la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre 2024.

entro il 9 settembre 2024. Attiva il Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre 2024 con un primo bonifico di qualsiasi importo.

con un primo bonifico di qualsiasi importo. Attiva la tua Carta di Debito Mastercard facendo un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre 2024 .

. Spendi almeno 500€ con la tua Carta di Debito Mastercard entro il 29 novembre 2024.

con la tua Carta di Debito Mastercard entro il 29 novembre 2024. Mantieni un saldo contabile di almeno 200€ entro il 29 novembre 2024.

Buoni Amazon da 100 euro e tanti altri vantaggi con Conto Corrente Arancio Più

ING cerca di rendere la gestione del denaro ancora più vantaggiosa e smart. Conto Corrente Arancio Più mette a disposizione tutti i servizi principali bancari, con la differenza che quasi tutti non prevedono spese extra.

Tornando ai buoni, il primo buono regalo del valore di 50€ lo otterrai attivando la tua Carta di Debito Mastercard e facendo un acquisto. Il secondo buono arriverà spendendo almeno 500€ con la tua Carta di Debito Mastercard, tutto entro il 29 novembre 2024. Mantieni attivi sia il Conto Corrente Arancio Più con un saldo minimo di 200€ che la tua Carta di Debito Mastercard fino all’invio del premio via email.

In aggiunta, aprendo il conto, avrai ulteriori vantaggi: canone zero con l’accredito dello stipendio o della pensione, prelievi e bonifici gratuiti in Italia e in Europa e persino la Carta di Credito Mastercard Gold senza canone.

Con queste offerte, ING non solo ti fa risparmiare sui costi di gestione, ma ti premia con Buoni Amazon da 100 euro. Non resta che aprire il conto cliccando sul box qui sotto.