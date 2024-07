Buoni Amazon per il Prime Days: apri conto Crédit Agricole per averli

Cosa c’è di meglio che accumulare Buoni Amazon per il Prime Days semplicemente aprendo un conto bancario? Il segreto è tutto nella nuova promozione di Crédit Agricole. Chi sceglie di aprire il conto online con loro entro il 5 settembre, usando il codice promozionale VISA, potrebbe ricevere fino a 250 euro in buoni.

Come fare incetta di Buoni Amazon per il Prime Days

Ecco la parte più bella: per intascarti i tuoi buoni, ci sono solo due semplici passaggi da seguire:

Spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito VISA entro 60 giorni dall’apertura del conto (massimo 31 ottobre). Facendo ciò, riceverai un buono Amazon da 100 euro . Voglio dire, chi non ha una lista dei desideri su Amazon lunga quanto un romanzo russo?

entro 60 giorni dall’apertura del conto (massimo 31 ottobre). Facendo ciò, riceverai un . Voglio dire, chi non ha una lista dei desideri su Amazon lunga quanto un romanzo russo? Vuoi più buoni? Invita i tuoi amici! Puoi guadagnare 25 euro in buoni per ogni amico che aprirà il conto, fino a un massimo di 6 amici.

I buoni verranno erogati entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti, che avverrà il 31 ottobre 2024. Significa che entro febbraio 2025 potresti festeggiare un secondo Natale con tutti quei buoni in mano.

Oltre ai desiderati buoni, Crédit Agricole propone anche la carta di credito gratuita per un anno. Basta richiedere Carta Oro American Express tramite l’app di Crédit Agricole e godertela senza costi per i primi 12 mesi.

E per concludere, il conto, oltre a farti vivere queste gioie, è a canone zero per i primi 9 mesi. Se sei under 35, accrediti lo stipendio, o hai un patrimonio superiore a 5.000 euro, il canone sarà azzerato anche dopo il periodo promozionale.

Per maggiori dettagli e per aprire il tuo conto online di Crédit Agricole, visita la pagina dedicata cliccando sul bottone qui sotto e comincia subito a guadagnare i tuoi buoni Amazon per il Prime Days.