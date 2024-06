4 buoni motivi per proteggere lo Smart TV con un antivirus

Nelle case degli italiani il numero degli Smart TV cresce di anno in anno. Fin dal loro debutto sul mercato, i televisori di nuova generazione hanno rappresentato un salto di qualità importante nel modo di fruire i propri contenuti preferiti, questo grazie al loro stretto legame con la rete.

Il fatto però di essere sempre connessi a Internet porta gli Smart TV anche ad essere vulnerabili ad eventuali attacchi di hacker e malintenzionati, che sfruttano le debolezze di app e sistema operativo per il loro tornaconto personale. Per questo motivo, è fondamentale proteggerli con l’installazione di un antivirus: una delle migliori soluzioni al riguardo è Norton, che al momento offre uno sconto del 66% sul piano di 12 mesi del pacchetto Norton 360 Deluxe, soluzione all-in-one per la privacy e la sicurezza online di ciascun utente.

4 motivi per proteggere lo Smart TV con un antivirus

Come accennato qui sopra, sono diversi i rischi che gli utenti corrono se scelgono di lasciare i loro Smart TV senza un antivirus. Ecco 4 buoni motivi per cui farlo:

Contrastare il phishing : spesso e volentieri la minaccia identificata con gli adware è sottovalutata, dato che si ritiene sia circoscritta ai soli annunci pubblicitari; in realtà il vero pericolo sono gli attacchi phishing che possono celarsi dietro questa o quella pubblicità, un link malevolo o altro ancora, con serie conseguenze per i propri dati personali.

: spesso e volentieri la minaccia identificata con gli adware è sottovalutata, dato che si ritiene sia circoscritta ai soli annunci pubblicitari; in realtà il vero pericolo sono gli attacchi phishing che possono celarsi dietro questa o quella pubblicità, un link malevolo o altro ancora, con serie conseguenze per i propri dati personali. Evitare il blocco del televisore : gli attacchi ransomware, per quanto possano essere rari, costituiscono una seria minaccia per il proprio Smart TV, dato che consentono agli hacker di bloccare il televisore e richiedere il pagamento di un riscatto per sbloccarlo.

: gli attacchi ransomware, per quanto possano essere rari, costituiscono una seria minaccia per il proprio Smart TV, dato che consentono agli hacker di bloccare il televisore e richiedere il pagamento di un riscatto per sbloccarlo. Proteggere la propria privacy : un’altra seria minaccia ha il volto delle app scamware, applicazioni in tutto e per tutto simili alle app ufficiali, in grado di compromettere la privacy dell’utente.

: un’altra seria minaccia ha il volto delle app scamware, applicazioni in tutto e per tutto simili alle app ufficiali, in grado di compromettere la privacy dell’utente. Contrastare i furti d’identità: un altro valido motivo per usare una soluzione antivirus come Norton 360 Deluxe è evitare i furti d’identità causati dagli spyware, programmi malevoli che spiano il comportamento degli utenti e i loro dati sensibili.

Il piano di un anno di Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99 euro invece di 104,99 euro, per effetto del 66% di sconto sul prezzo di listino. C’è inoltre la garanzia di rimborso di 30 giorni.