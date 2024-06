Cancella le tue tracce dal web con Incogni, da oggi al -50%

A tutti quelli che sono stufi di vedere i propri dati personali spuntare all’improvviso su internet, ecco la soluzione migliore: Incogni. Questo tool è stato pensato per tutti coloro che vogliono cancellare le proprie tracce dal web senza impazzire a farlo autonomamente. Basta sottoscrivere l’abbonamento e lasciare che Incogni faccia tutto il lavoro.

Il procedimento è semplice: si attiva l’abbonamento, si forniscono le necessarie autorizzazioni e poi non resta che sedersi e aspettare che Incogni finisca. Per coloro che cercano un buon affare, l’abbonamento mensile costa 11,98 euro, ma scegliendo il piano annuale, il costo è di soli 5,99 euro al mese. Come se non bastasse, c’è anche l’opzione “Family & Friends” per quattro persone, a 15,49 euro al mese.

Cancella le tue tracce dal web con il minimo sforzo: usa Incogni

Ma cosa rende Incogni così speciale, oltre alla promessa di cancellare i tuoi dati? Le recensioni non mentono: Incogni ha ben 4,5 stelle su Trustpilot. Se non ti fidi ancora, sappi che c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni per testare il servizio.

Parlando nuovamente del funzionamento del tool, contatta direttamente i data broker, ossia quelle simpatiche aziende che raccolgono e controllano i nostri dati online, e richiede loro la cancellazione delle informazioni. Periodicamente, ti invia un report per tenerti aggiornato.

Ricorda che l’abbonamento annuale costa soltanto 5,99 euro al mese con lo sconto del 50%. In pratica, una spesa di 71,88 euro più IVA per un anno di servizio, con un mese di garanzia di rimborso.

Smetti di perdere tempo a cercare di eliminare i tuoi dati da solo. Premendo sul bottone qui sotto, lascerai questo compito a Incogni. Cancella le tue tracce dal web una volta per tutte e torna a goderti la tua privacy.