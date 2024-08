Cancellare i dati personali online: ora è più semplice, ecco come si fa

Cancellare i dati personali dal web è ora più semplice. In passato, riuscire a eliminare tutti i propri dati online era una vera e propria impresa, con gli utenti costretti a contattare, uno a uno, tutte le aziende che controllano i dati online per cancellare le proprie informazioni.

Oggi, invece, l’eliminazione dei dati personali dal web diventa più veloce grazie a Incogni. Si tratta di un tool, accessibile in abbonamento, che si occupa di gestire in autonomia le richieste di cancellazione dei dati personali, velocizzando e semplificando la procedura.

Per accedere a Incogni è necessario attivare un abbonamento. Con il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso è possibile ridurre il costo del servizio fino a 6,99 euro al mese, beneficiando così di un risparmio del 50% sulla spesa complessiva. Per attivare il servizio basta collegarsi al sito ufficiale di Incogni.

Come funziona Incogni: cancellare i dati personali è semplice

Il meccanismo alla base del funzionamento di Incogni è molto semplice. Il tool si occupa di gestire, direttamente, le pratiche per la cancellazione dei dati personali dell’utente che sono trapelati nei vari database online. Per sfruttare Incogni è sufficiente attivare l’abbonamento e poi autorizzare Incogni ad agire.

A questo punto, sarà il servizio a gestire tutto, contattando direttamente i data broker ovvero le aziende che controllano i dati online. Periodicamente, Incogni invierà dei report all’utente, evidenziando i progressi fatti, quali dati sono stati cancellati e quali, invece, sono ancora da eliminare.

Per iniziare a utilizzare il servizio è sufficiente attivare un abbonamento. La scelta migliore è rappresentata dal piano annuale, che include uno sconto del 50% sulla spesa. Grazie a questa promozione, quindi, il servizio è ora disponibile con un costo di 6,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti, in ogni caso, c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.