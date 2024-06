Canone zero e carta di credito immediata: sfrutta la promo di Crédit Agricole

Cerchi un conto corrente senza canone annuale e con una carta di credito immediata? Allora non perdere la promozione di Crédit Agricole! In questo momento, puoi attivare il conto online a canone zero per i primi 9 mesi e ricevere una carta di credito Visa a canone zero per i primi due anni.

Ma non è tutto! Se attivi il conto entro il 30 giugno e inserisci il codice promozionale VISA, potrai ottenere fino a 450€ in Buoni Regalo Amazon. Come funziona la promozione? Ecco i passi da seguire: apri il tuo Conto Online sul sito web di Crédit Agricole o in filiale; inserisci il codice promozionale VISA nel form di apertura del conto; richiedi la carta di credito Visa contestualmente all’apertura del conto; comincia a spendere e a guadagnare i tuoi Buoni Regalo Amazon!

Crédit Agricole, un mondo di vantaggi tutti per te

Crédit Agricole mette a disposizione dei suoi clienti servizi digitali di alta qualità, come l’app mobile e l’Home Banking, entrambi gratuiti. Questi strumenti permettono di gestire il conto corrente in modo comodo e sicuro, ovunque ci si trovi.

Il conto a canone zero è garantito per sempre per gli Under 35, per chi accredita lo stipendio o la pensione, per chi ha un patrimonio superiore o uguale a 5.000€, o per chi possiede un dossier titoli attivo. Questo rende Crédit Agricole una scelta ideale per giovani, lavoratori, pensionati e investitori che cercano un conto corrente senza costi di gestione.

I prelievi sono gratuiti su tutti gli ATM di Crédit Agricole, permettendoti di accedere al tuo denaro senza dover pagare commissioni. Questo è particolarmente vantaggioso per chi effettua prelievi frequenti. I bonifici SEPA effettuati online sono gratuiti, rendendo semplici e convenienti le operazioni di trasferimento di denaro sia in Italia che nell’area SEPA.

Come dicevamo, per i primi nove mesi, il canone del conto corrente è completamente gratuito. Dopo questo periodo iniziale, è possibile continuare a mantenere il canone a zero a tempo indeterminato, a condizione di rispettare determinati requisiti, come l’accredito dello stipendio o della pensione, o il mantenimento di un saldo minimo.