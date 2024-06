Il caricabatterie Nexode da 65W a forma di robot è in SCONTO

Il Nexode di UGREEN è un caricabatterie da 65W unico nel suo genere. Non solo è bello da vedere con il suo look da robot e il display LED, ma è anche molto utile dal momento che include due porte USB-C e una USB-A. Oggi lo puoi acquistare a soli 39,99 euro su Amazon (spedizione compresa) utilizzando il coupon del 20% da applicare manualmente.

Il Nexode è il robot che ricarica smartphone, tablet e anche notebook

Come già anticipato, Nexode RG di UGREEN si presenta con un design unico a forma di robot, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Il gadget è realizzato in policarbonato resistente e presenta una finitura liscia al tatto. Le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono altamente portatile, ideale per gli spostamenti e i viaggi.

Il caricabatterie è dotato di tre porte in totale. Due USB-C con Power Delivery fino a 65W, per una ricarica fulminea de dispositivi compatibili, e una USB-A con Quick Charge 3.0 fino a 18W. Un esempio? Sfruttando una della USB-C, la batteria del MacBook Air M2 passa dallo 0 al 51% in soli 30 minuti.

Il design a robot è tra i più simpatici in circolazione, caratterizzato da un display LED dinamico che cambia in base all’utilizzo. E poi è anche molto sicuro grazie ad un sistema che previene cortocircuiti, sovraccarichi, sbalzi di temperatura e altre anomalie simili.

È importante ricordare che per completare l’acquisto a 39,99 euro (compresa spedizione) è assolutamente necessario applicare manualmente il coupon del 20%.