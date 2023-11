Un caricabatterie USB-C è ormai un accessorio must-have per chiunque abbia dei dispositivi tecnologici in casa. Se poi è da 20W e con supporto alla ricarica rapida come il quello di Belkin, tanto meglio. Oggi il charger con design compatto e piena compatibilità con smartphone, tablet e anche console portatili è ad un prezzo davvero strepitoso: con lo sconto Black Friday del 42%, costa solo 10,99 euro, spedizione compresa.

Il caricabatterie USB-C da 20W di Belkin oggi è quasi regalato: approfitta dello sconto Black Friday del 42%

Belkin è un marchio su cui si può ridurre tutta la propria fiducia. Si pensi che i suoi accessori sono venduti anche da Apple, online e negli store fisici sparsi per il mondo. E quando il gigante di Cupertino ci mette la firma, si può andare sul sicuro.

Il design del doppio caricabatterie è minimal, che risulta piatto sulla parete e che è quindi facilmente posizionabile dietro l’arredamento. Essendo dotato di una USB-C con Power Delivery da 20W, garantisce il pieno supporto della ricarica rapida, tecnologia che dimezza i tempi per dare energia a dispositivi come smartphone e tablet.

Sicuro e potente, questo caricabatterie a è progettato per una varietà di dispositivi, inclusi iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel e altro ancora. È corredato di una certificazione USB-C PD 3.1 con tecnologia PPS, per ricaricare velocemente dallo 0 al 50% in 25 minuti un iPhone e dallo 0 al 50% in 26 minuti un dispositivi Samsung.

Al pari di altre offerte legate al Black Friday, per ottenere lo sconto del 42% non bisogna applicare coupon o inserire manualmente particolari codici promozionali. Aggiungilo al carrello, completa l’acquisto e il gioco è fatto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.