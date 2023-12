Chi è in possesso di uno smartphone con supporto alla ricarica wireless (come gli ultimi iPhone 15 e Google Pixel 8, ad esempio), non dovrebbe farsi sfuggire questa ottima offerta. Il caricabatterie wireless da 15W di INIU è uno dei più acquistati su Amazon (oltre 7.000 le recensioni e il punteggio è 4,5 stelle su 5) e oggi costa solo 16€ su Amazon grazie al doppio sconto. Oltre a quello già applicato del 32%, se ne ottiene un secondo del 5% spuntando manualmente la casella del coupon.

Il caricabatterie wireless più popolare su Amazon oggi è quasi a metà prezzo grazie al doppio sconto

Il caricabatterie wireless da 15W di INIU è compatibile con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi, quindi anche gli ultimi iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 e Samsung Galaxy S23 Ultra. Interessante poi il fatto che ti permetta di posizionare il device sia in verticale che in orizzontale, così non avrai alcun problema di allineamento con le bobine necessaria al funzionamento della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, questo gadget è ben fatto e gradevole alla vista. Utile l’indicatore a LED che informa l’utente sullo stato di ricarica e che si adatta alle ore del giorno. Di notte, ad esempio, diventa meno luminoso, in modo da non disturbare il sonno.

All’interno della confezione è incluso anche il cavo da USB-A a USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.

Per completare l’acquisto a soli 16 (spedizione compresa) è necessario applicare manualmente il coupon, così da ottenere uno sconto aggiuntivo del 5%. Acquistandolo oggi, la consegna è garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.