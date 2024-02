CarPlay diventa wireless con questo adattatore, è il più venduto su Amazon

La maggior parte delle auto di nuove generazione sono dotate dei migliori sistemi infotainment per tener collegato il proprio smartphone. Non può mancare pertanto l’integrazione con Android Auto ed Apple CarPlay, le due interfacce principali che soddisfano le esigenze di chiunque abbia un telefono.

Molto spesso però capita che per vedere le informazioni del proprio smartphone sul display dell’auto, serva effettuare un collegamento cablato. A tal proposito, ecco la soluzione perfetta per farlo avvenire wireless, appena si entra in macchina. Bisogna acquistare un adattatore da tener collegato alla porta USB sempre. Questo CarlinkKit 3.0 è l’ideale, anche secondo le recensioni degli utenti.

Oggi su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 18% frutto di un coupon da applicare nella pagina di acquisto. Così facendo, si scenderà ad un prezzo di soli 64 €.

Questo è il modo per rendere CarPlay wireless in auto, basta un adattatore

Il funzionamento di questo dispositivo è davvero semplice, in quanto si tratta di un prodotto Plug & Play. Basta collegarlo infatti alla porta USB alla quale di solito si collega lo smartphone e il gioco sarà fatto: mediante il Bluetooth bisognerà connettersi la prima volta, così da far avvenire il collegamento tutte le volte che si entrerà in auto.

Il compito dell’adattatore sarà quello di fare da tramite, proprio come se il telefono fosse collegato mediante un semplice cavo USB.

A primo impatto molti utenti che si trovano su Amazon e incontrano questo prodotto durante la loro navigazione, possono sottovalutarlo o magari intendere qualcosa di diverso rispetto a quello che fa. L’adattatore in questione, consente di far diventare il collegamento ad Apple CarPlay totalmente senza fili. Come le caratteristiche tecniche dimostrano, c’è tutto ciò che serve ed è per questo che si tratterà di un acquisto sensato.

Basterà recarsi su Amazon ed acquistarlo in sconto, visto che oggi c’è un coupon del 18% da poter applicare. Lo si potrà portare a casa con soli 64 € invece che con 80 €, per cui lo sconto sarà considerevole. Basterà attendere solo un paio di giorni per avere l’adattatore a casa, che arriverà con i suoi due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.