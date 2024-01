Carta di credito a canone zero: 100€ di sconto sugli acquisti con American Express

Carta di Credito PAYBACK di American Express è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di credito gratuita da richiedere oggi. Questa carta è stata realizzata da American Express in collaborazione con il programma fedeltà multi-brand PAYBACK e garantisce la possibilità di accumulare punti PAYBACK con le proprie spese (1 punto ogni 2 euro spesi).

Da notare, inoltre, che la carta è a canone zero, eliminando così i costi fissi per la tenuta, e consente di sfruttare l’opzione per rateizzare le spese, invece che pagarlo a saldo in un’unica soluzione. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che richiedono la carta è possibile ottenere 100 euro di sconto sul primo estratto conto utile, semplicemente registrando 1.000 euro di spese entro i primi tre mesi dall’emissione.

Per ottenere Carta PAYBACK di American Express è sufficiente accedere al sito ufficiale e seguire la procedura per la richiesta online, accessibile premendo su Richiedi ora la carta. Da notare che è richiesto un reddito di almeno 11.000 euro lordi annui oltre al possesso di un conto corrente dove addebitare le spese.

Carta PAYBACK di American Express: canone zero e tanti vantaggi

Con Carta PAYBACK di American Express è, quindi, possibile accedere a una delle carte di credito più vantaggiose sul mercato. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero, senza requisiti da rispettare

senza requisiti da rispettare emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente

possibilità di rateizzare le spese

1 punto PAYBACK per ogni 2 euro di spesa con la carta

1 carta supplementare inclusa

100 euro di sconto sugli acquisti sul primo estratto conto utile effettuando almeno 1.000 euro di spese entro 3 mesi dall’emissioni della carta; la promo è valida per chi richiede la carta entro il prossimo 11 gennaio (salvo proroghe)

Per richiedere Carta PAYBACK basta seguire la procedura online qui di sotto.

