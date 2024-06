Carta di credito gratis con Conto Corrente Arancio Più

Una carta di credito gratis, prelievi senza commissioni e conto a canone zero: questo è quanto offre Conto Corrente Arancio Più, il conto online di ING. L’unico requisito è l’accredito dello stipendio. Se non se ne ha uno, sono sufficienti entrate di almeno 1.000 euro al mese.

Per quanto riguarda la carta di credito a canone zero, si tratta della carta di credito Mastercard Gold, ideale per gli acquisti online e nei negozi di tutto il mondo, grazie al circuito di pagamento Mastercard. È possibile richiedere l’apertura del conto ING tramite questa pagina del sito ufficiale.

Carta di credito gratis grazie a Conto Corrente Arancio Più

La carta di credito Mastercard Gold, associata a Conto Corrente Arancio Più, è comoda, personalizzabile e sicura. Comoda perché la si può utilizzare ovunque, scegliendo come modalità di pagamento anche Apple Pay e Google Pay. Personalizzabile perché si possono impostare limiti di spesa, scegliere se pagare a rate con Pagoflex, oltre che modificare il PIN e visualizzarlo in ogni momento. Infine, è sicura perché è possibile bloccarla con un tap e autorizzare i pagamenti da app.

Al di là della carta di credito a costo zero, Conto Corrente Arancio Più include numerosi altri servizi, tra cui i bonifici istantanei, quelli SEPA fino a 50.000 euro, il pagamento di bollettini postali, CBILL, pagoPa, F24, MAV e RAV. Tutti i servizi qui sopra sono gratuiti. Gratis anche il canone mensile della carta di debito e il suo rilascio. E a proposito della carta di debito, anche questa permette di prelevare gratis in Italia e in Europa, oltre che utilizzare i pagamenti contactless o tramite wallet con Apple Pay e Google Pay.

Conto Corrente Arancio Più è disponibile su questa pagina del sito ING. Con lo SPID la procedura di apertura del conto è ancora più semplice e veloce.