Carta di credito gratuita: ecco come averla senza aprire un nuovo conto

Richiedere una carta di credito anche senza aprire un nuovo conto corrente è possibile. Nella maggior parte dei casi, però, le carte di questo tipo prevedono costi fissi oltre che commissioni elevate. Con Carta YOU di Advanzia Bank, invece, è possibile ottenere una carta con queste caratteristiche.

Questa carta, infatti, ha canone zero oltre a zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero. In questo modo, il possesso e l’utilizzo della carta di credito non prevedono costi di alcun tipo.

Carta YOU aggiunge vari vantaggi extra, sempre senza costi. La carta ha una polizza viaggi gratuita e include la possibilità di rateizzare le spese oltre che di utilizzare il circuito Mastercard e i wallet digitali Google Pay e Apple Pay.

Per richiedere l’emissione della carta è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta YOU è la carta di credito da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile, quindi, ottenere una carta di credito con canone zero e zero commissioni su pagamenti e prelievi (anche all’estero) che consente un utilizzo senza reali vincoli, grazie alla possibilità di sfruttare il circuito Mastercard e i wallet digitali Google Pay e Apple Pay.

Ci sono poi diversi vantaggi extra come:

l’accesso a una p olizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese , con l’applicazione di un tasso di interesse

, con l’applicazione di un tasso di interesse la possibilità di richiedere un aumento del plafond, rispetto a quanto fissato in fase di emissione dalla banca

La richiesta di Carta YOU può avvenire direttamente online, tramite il link seguente. L’emissione è gratuita e avviene senza apertura di un nuovo conto. Le spese sostenute con carta, infatti, vengono pagate dal proprio conto corrente, semplificando ulteriormente la gestione della carta stessa ed evitando costi extra come quelli legati al mantenimento di un ulteriore conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.