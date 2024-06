Carta di credito subito disponibile con Crédit Agricole, il conto a canone zero

Scommetto che nessuno di voi aveva mai pensato di avere una carta di credito subito disponibile senza pregare qualche Santo in Paradiso. Questa possibilità ve la offre Crédit Agricole. Il conto online della banca non solo offre tutti i servizi principali, ma lo fa pure senza chiedervi il canone mensile per 9 mesi. Se poi accreditate lo stipendio o la pensione, avete un patrimonio di 5.000 euro o siete under 35, non lo pagherete mai.

Carta di credito subito disponibile con Crédit Agricole: un vero affare

Che dire della carta di debito Visa gratuita per i primi due anni? Così finalmente potete fare acquisti in Italia e all’estero senza commissioni. Anche i bonifici SEPA sono gratuiti, così come i prelievi illimitati presso gli ATM Crédit Agricole.

Ci sono due carte di credito Nexi a disposizione: la Prestige e la Classic. Con la prima hai un ottimo plafond e due servizi esclusivi: LifeStyle e Premium Viaggi. Con la seconda, invece, puoi fare gli acquisti di tutti i giorni.

Le offerte speciali sono la parte migliore del pacchetto. Se apri il conto entro il 30 giugno, potresti ottenere complessivamente 450 euro in buoni regalo Amazon.it. Usa il codice promozionale “VISA” e la tua nuova carta di debito Crédit Agricole Visa per ottenere fino a 150 euro di buoni. E se inviti fino a 6 amici ad aprire il conto usando il tuo codice promo, per ognuno di loro otterrai un buono da 50 euro, che in totale sono 300 euro.

Per quanto riguarda la gestione del conto, puoi farlo comodamente dall’app Crédit Agricole. Monitora le spese, richiedi nuovi prodotti bancari e fissa appuntamenti con il consulente dedicato. Non preoccuparti per la sicurezza: ci sono notifiche push per ogni transazione e protezione 3D Secure per gli acquisti online.

Quindi, se cerchi una carta di credito subito disponibile e un conto quasi privo di spese, Crédit Agricole potrebbe essere la soluzione che fa per te.