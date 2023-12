Carta di credito You di Advanzia: senza commissioni per sempre

La Carta di credito You di Advanzia si propone come uno dei prodotti più convenienti sul mercato. Tra i benefici principali che la fanno preferire ad altri competitor del settore c’è il fatto che l’utente non paga commissioni annuali. E questo non solo per il primo anno (come accade in molti casi) ma per sempre. Proprio così: l’emissione e la consegna di Carta YOU sono gratuite e non c’è da pagare commissioni annuali o commissioni per il prelievo di denaro in contanti o per l’utilizzo della carta all’estero.

Nel prossimo paragrafo vedremo altri benefici della Carta di credito proposta da Advanzia Bank, la banca specializzata in un adeguato credito al consumo, 100% online, semplice e sicuro. Oltretutto, richiedere la carta è facile e intuitivo: basta compilare l’apposito form on line, un’operazione che dura al massino 2 minuti.

I benefici della carta Advanzia

Vuoi richiedere la carta di credito You di Advanzia? Preparati a fare ingresso in un mondo di benefici. Oltre a non dover pagare commissioni annuali per sempre, con la possibilità di accedere a tutte le assicurazioni a 0 € in modo permanente, otterrai:

Zero commissioni per il prelievo di denaro in contanti Zero commissioni su più di un milione di sportelli automatici Zero commissioni per acquisti effettuati all’estero Oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo Assicurazione di viaggio gratuita e completa Credito gratuito fino a 7 settimane (il pagamento è differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti) Estrema comodità: per accedere alla Carta You non bisogna neanche cambiare banca, perché potrai usare il conto di cui sei già titolare Se ti stai chiedendo se esistono costi nascosti, possiamo rassicurarti. La stessa Advanzia Bank chiarisce che gli unici costi che possono generarsi sono gli interessi se si sceglie il pagamento frazionato. Compila il form e ottieni la carta You Per attivare la tua Carta YOU non dovrai chiamare il servizio clienti, perché basta aprire il link che ti verrà inviato tramite email e seguire le indicazioni sullo schermo. Sarà necessario tenere a portata di mano la carta d’identità o il passaporto e il tuo smartphone per effettuare una verifica dell’identità e firmare il contratto con codice OTP inviato tramite SMS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.