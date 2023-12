Carta Oro American Express: fino a 200 € di sconto sugli acquisti nei primi 3 mesi

La carta oro American Express è una carta di credito che fa della sicurezza e dei tantissimi benefit i suoi punti di forza. Tra i vantaggi segnaliamo la possibilità di ottenere fino a 200 Euro di sconto sugli acquisti con Carta spendendo €2.000 nei primi 3 mesi (offerta valida fino al 16 gennaio 2024).

Si tratta di una carta di credito raffinata ed elegante (in metallo), ma che soprattutto utilizza sistemi di sicurezza all’avanguardia per proteggere il cliente dai rischi di frode. Come detto, a tutto ciò bisogna aggiungere una incredibile serie di vantaggi economici.

I vantaggi di Carta Oro American Express

Quota del primo anno gratuita, quota dal secondo anno a costi accessibili (20 Euro Al mese), flessibilità di pagamento con scelta di liquidazione a saldo o a rate. Sono questi alcuni dei vantaggi esclusivi della Carta Oro Amex.

Il Tan è del 14%, mentre il Taeg è del 24, 19%. Sottolineiamo anche una linea di credito personalizzata fino a 15mila Euro. Glki acquisti con la Carta oro sono sempre premiati, grazie alla possibilità di ottenere 1 punto per ogni Euro speso valido per la Club Membership Rewards.

Acquisti protetti, sempre e ovunque

Con Carta Oro American Express ottieni anche:

protezione in caso di uso illecito della Carta da parte di terzi, predisposizione gratuita della Carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento

da parte di terzi, predisposizione gratuita della Carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento Tutela per 90 giorni e fino a 2.600€ in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato con Carta Oro

del bene acquistato con Carta Oro Un servizio clienti di eccellenza, al tuo fianco 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno,. sempre pronto a venire incontro a ogni singola richiesta o bisogno contingente

Approfitta subito dei vantaggi di Carta Oro American Express: la possibilità di ottenere uno dei benefit più interessanti, lo sconto di 200 Euro sugli acquisti fino a 2mila Euro nei primi 3 mesi, scadrà a breve.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.