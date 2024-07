Carta prepagata per minorenni: l'offerta di Pixpay

La carta prepagata per minorenni Pixpay si propone come obiettivo quello di responsabilizzare i più giovani nella gestione del loro denaro. Offre un servizio semplice e sicuro, con la migliore tecnologia possibile, anche per aiutare i genitori ad avere tutto sotto controllo.

Al momento Pixpay offre tre diversi piani: Light, Smart, One, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Tutti e tre i piani sono senza vincoli, con la possibilità di ordinare la card direttamente online. A questo proposito, chiariamo fin da ora che per usare la carta il minorenne non deve avere necessariamente uno smartphone.

Le funzionalità della carta prepagata per minorenni Pixpay

La carta per minorenni Pixpay è accettata in tutta la rete Mastercard, per acquisti online e nei negozi sia in Italia che all’estero. Essendo una carta prepagata, da una parte è utilizzabile ovunque, dall’altra impedisce qualsiasi scoperto, dato che non è possibile spendere più di quanto si ha.

A tutto questo si aggiungono i prelievi illimitati nei Paesi dell’Unione europea e l’associazione di un IBAN. Grazie a quest’ultimo, i possessori della carta hanno la possibilità di farsi pagare eventuali piccoli lavoretti.

Tra le altre cose, la carta Pixpay è compatibile per i pagamenti contactless, in aggiunta ai wallet digitali Apple Pay e Google Pay. Include inoltre la compatibilità con Face ID o Touch ID, è sbloccabile con 1 clic, invia le notifiche delle spese in tempo reale e presenta un codice PIN personalizzabile.

Infine, c’è un’app dedicata ai genitori, con cui possono procedere al versamento automatico della paghetta, alla ricarica immediata, alla co-gestione del conto e al monitoraggio in tempo reale sia delle spese effettuate che del saldo rimanente.

Puoi ordinare la carta Pixpay online tramite questa pagina del sito ufficiale.