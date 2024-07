Carta prepagata per minorenni: perché scegliere Pixpay

Se hai scelto di responsabilizzare tuo figlio nella gestione del suo budget, concedendogli maggiore autonomia da questo punto di vista, una carta prepagata per minorenni rappresenta la scelta ideale. Sono diverse le società che ne erogano una: tra le migliori si annovera Pixpay, marchio francese con sede a Parigi appartenente all’azienda BBF Financial Services.

Pixpay offre una carta prepagata Mastercard a partire dai 10 anni, un’app per educare i ragazzi a livello finanziario, più un’applicazione dedicata ai genitori per mantenere sotto controllo qualsiasi movimento del proprio figlio. Una recente indagine ha dimostrato che il 96% dei ragazzi gestisce meglio il proprio denaro da quando utilizza questa carta.

Le caratteristiche chiave della carta prepagata per minorenni Pixpay

Lato genitori, Pixpay permette di programmare l’invio automatico della paghetta, inviare una determinata quantità di denaro, e ricevere le notifiche in tempo reale delle spese effettuate dai propri figli. Tutto questo attraverso l’app gratuita Pixpay, disponibile sui dispositivi Android, nonché iPhone e iPad.

Inoltre, i genitori hanno anche il controllo su ciò che possono fare i propri figli con la carta prepagata. Ad esempio possono attivare o disattivare i prelievi e i pagamenti, sia quelli online che quelli contactless (lo stesso discorso vale per i pagamenti effettuati all’estero).

A questo proposito, confermiamo che la prepagata Pixpay, appartenente al circuito Mastercard, offre la possibilità di pagare ovunque, anche sfruttando i principali wallet digitali oggi disponibili come Apple Pay e Google Pay. Tra le altre cose, funziona sia in Italia che all’estero, online e in negozio.

Puoi ordinare la carta per minorenni Pixpay tramite questa pagina del sito ufficiale.