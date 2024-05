Carta Veritas, carta prepagata con Iban contro le truffe online

In un mondo digitale in continua evoluzione, dove le transazioni online sono sempre più frequenti, la sicurezza dei propri dati finanziari diventa un’esigenza primaria. Ecco perché Carta Veritas si propone come la soluzione ideale per chi desidera proteggersi dalle truffe online e gestire le proprie finanze in modo semplice e sicuro.

Cos’è Carta Veritas? Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard dotata di IBAN che offre unelevato livello di sicurezza per le tue transazioni online. Con Carta Veritas, infatti, potrai:

Effettuare acquisti online e nei negozi fisici in tutto il mondo

Inviare e ricevere bonifici

Prelevare contanti dagli sportelli automatici

Domiciliare le utenze

Ricaricare la carta in modo semplice e veloce

Perché scegliere Carta Veritas?

Sono diversi i motivi per cui scegliere Carta Veritas:

Massima sicurezza : Carta Veritas è dotata di un chip EMV e di un codice PIN per proteggere le tue transazioni. Inoltre, grazie al fatto che è una carta prepagata, potrai spendere solo il denaro che hai caricato, evitando così di andare incontro a spese impreviste.

: Carta Veritas è dotata di un chip EMV e di un codice PIN per proteggere le tue transazioni. Inoltre, grazie al fatto che è una carta prepagata, potrai spendere solo il denaro che hai caricato, evitando così di andare incontro a spese impreviste. IBAN dedicato : potrai avere un IBAN dedicato, perfetto per ricevere bonifici, stipendio o pensione. In questo modo, potrai gestire le tue finanze in modo ancora più semplice e comodo.

: potrai avere un IBAN dedicato, perfetto per ricevere bonifici, stipendio o pensione. In questo modo, potrai gestire le tue finanze in modo ancora più semplice e comodo. Gestione spese confidenziale : monitori le tue spese in tempo reale tramite l’app dedicata. In questo modo, avrai sempre sotto controllo il tuo budget e potrai evitare di spendere troppo.

: monitori le tue spese in tempo reale tramite l’app dedicata. In questo modo, avrai sempre sotto controllo il tuo budget e potrai evitare di spendere troppo. Ricariche flessibili : Potrai ricaricare la tua carta in modo semplice e veloce tramite bonifico, carta di credito, app o presso i punti vendita abilitati.

: Potrai ricaricare la tua carta in modo semplice e veloce tramite bonifico, carta di credito, app o presso i punti vendita abilitati. Compatibilità con Google Pay e Apple Pay: potrai utilizzare la carta per pagare con il tuo smartphone tramite Google Pay e Apple Pay.

Carta Veritas: la carta prepagata ideale per chi è attento alla sicurezza

Se sei alla ricerca di una carta prepagata sicura, affidabile e versatile, Carta Veritas è la soluzione ideale per te. Con Carta Veritas potrai finalmente dire addio alle truffe online e gestire le tue finanze in modo semplice e sereno.

Richiedi subito: Carta Veritas