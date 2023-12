Carta Veritas MasterCard: limite di spesa a 120mila Euro

Carta Veritas è una carta prepagata Mastercard, quindi è accettata in tutto il mondo presso oltre 36 milioni di commercianti. Questo significa che puoi utilizzarla per effettuare acquisti online, nei negozi fisici o per prelevare contanti al bancomat.

Inoltre, è molto sicura. È dotata di un chip e di una banda magnetica per garantire la massima sicurezza nei pagamenti. Inoltre, offre il servizio 3DS (3D Secure), che protegge gli acquisti online da frodi.

La versatilità è un’altra delle caratteristiche preponderanti. Come detto, puoi utilizzarla per effettuare acquisti, prelevare contanti, pagare le bollette o trasferire denaro. Inoltre, è possibile collegarla a un conto bancario, in modo da poterne gestire i fondi in modo più semplice.

Non ha costi di attivazione o di gestione, e non prevede commissioni per i prelievi al bancomat in Italia e in Europa. La carta Veritas Mastercard ha riunito il meglio delle carta di pagamento prepagata : semplice, sicura, discreta, elegante ed economica.

Vuoi aprire il tuo conto con Veritas? Ti bastano solo 5 minuti.