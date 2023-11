Carta YOU: la carta di credito che ti offre libertà finanziaria

Ottenere i vantaggi di una carta di credito senza dover affrontare canoni annuali o mensili è possibile, grazie a Carta YOU.

Questa carta offre un canone completamente gratuito, prelievi senza commissioni in tutto il mondo e un’assicurazione di viaggio inclusa per proteggervi dagli imprevisti durante i vostri spostamenti.

La richiesta di Carta YOU è un processo rapido e conveniente, poiché può essere completata online in soli 2 minuti. Una volta ottenuta, la carta è pronta per essere utilizzata ovunque nel mondo e gestita facilmente attraverso un’applicazione per smartphone.

Carta YOU: le caratteristiche principali che la rendono unica

Le caratteristiche principali di Carta YOU includono l’assenza di commissioni annuali, prelievi gratuiti in tutto il mondo e la possibilità di effettuare acquisti ovunque, grazie alla sua natura di MasterCard Gold accettata universalmente.

Inoltre, offre un periodo di credito gratuito fino a 7 settimane, consentendo di ricevere un riepilogo degli acquisti a metà del mese successivo, con la possibilità di saldare entro il 3 del mese seguente.

Un punto forte di Carta YOU è l’assicurazione di viaggio gratuita e completa che copre gli infortuni durante i vostri spostamenti. Questo offre tranquillità e sicurezza aggiuntiva durante i viaggi, senza costi extra.

Un altro vantaggio significativo è la possibilità di effettuare pagamenti direttamente dal proprio conto corrente senza la necessità di cambiare banca.

La gestione della carta è semplificata attraverso l’applicazione, consentendo di controllare i massimali giornalieri e mensili, nonché sospendere la carta quando necessario.

Infine, la sicurezza è una priorità con Carta YOU. Grazie agli elevati standard offerti da MasterCard Gold, ogni transazione è autorizzata singolarmente tramite un codice OTP con il supporto aggiuntivo del chip EMV che impedisce la lettura non autorizzata dei dati della carta, riducendo così il rischio di uso fraudolento.

Carta YOU offre una soluzione finanziaria senza costi nascosti, garantendo praticità, sicurezza e libertà finanziaria.

