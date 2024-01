Carta YOU: risparmia senza commissioni e inizia bene l'anno

Il nuovo anno porta con sé nuove prospettive finanziarie, e Carta YOU di Advanzia Bank è l’innovativa soluzione che ti permette di risparmiare senza vincoli.

Questa carta di credito presenta un’offerta unica: nessun canone annuo, niente spese per prelievi in contanti e pagamenti esteri, e tutto ciò senza la necessità di cambiare la tua attuale banca. La richiesta online è veloce e intuitiva, completabile in soli due minuti.

Carta YOU: commissioni zero, vantaggi illimitati

Carta YOU si distingue perché è a canone zero per sempre. I prelievi in contanti da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo sono senza alcuna commissione.

Con una presenza in oltre 36 milioni di punti di accettazione globali, Carta YOU diventa il compagno ideale per acquisti internazionali senza pensieri.

Se sei un appassionato viaggiatore, Carta YOU ti offre un pacchetto di assicurazione viaggio completo, senza costi aggiuntivi. Oltre ai vantaggi finanziari immediati, questa carta consente un pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti, garantendo massima flessibilità.

Non c’è bisogno di cambiare la tua banca attuale: puoi saldare il pagamento utilizzando le coordinate del tuo conto esistente.

Advanzia Bank si impegna a offrire un servizio di credito al consumo completamente online. Carta YOU, dotata della sicurezza e della prestigiosa qualità di una MasterCard Gold, ti libera dalle commissioni annue, offrendoti una varietà di vantaggi esclusivi.

Richiedi la tua Carta YOU online in soli due minuti e inizia il nuovo anno con il piede giusto verso una libertà finanziaria senza precedenti.

