Cassa Bluetooth Marshall bellissima e potentissima su Amazon (-32%)

Rispetto ai primi anni in cui nacque il fenomeno degli speaker portatili, oggi c’è molta più scelta. Le aziende che si sono occupate di produrre dispositivi di questo genere hanno fatto grossi passi in avanti. A dimostrarlo sono stati soprattutto i brand più famosi nel settore, come ad esempio Marshall.

La famosa azienda infatti è leader per quanto riguarda lo stile e la qualità, con altoparlanti di vario genere, di varia dimensione e dai prezzi differenti. Oggi su Amazon ad esempio è arrivato in sconto uno dei prodotti più amati in assoluto, ovvero lo speaker Bluetooth Acton II. Marshall, con questo speaker, si posiziona al centro tra i prodotti piccoli e i prodotti grandi, fornendo una potenza fuori dal comune.

Grazie allo sconto del 32% disponibile sul sito e-commerce, il prezzo dello speaker scenderà da 269 a soli 181,99 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e il reso disponibile fino al 31 gennaio 2024.

Lo sconto sulla cassa più bella, ecco la Marshall Acton II

Esteticamente questo altoparlante è realizzato in maniera impeccabile, con la griglia d’uscita che vede impresso al centro il logo. Marshall ha dotato l’Acton II di specifiche ottime, tra cui il Bluetooth 5.0, in grado di offrire una connessione stabile in un raggio superiore ai 10 metri.

La qualità del suono è impeccabile, con le preferenze che possono essere modificate mediante l’applicazione ufficiale o con i controlli analogici presenti sul pannello superiore.

Quando si sceglie di puntare su Marshall per il proprio speaker portatile, di dubbi ne restano veramente pochi. Probabilmente sono questi gli altoparlanti più belli in vendita sul mercato attuale e quando arrivano con prezzi così bassi, rappresentano vere e proprie occasioni da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.