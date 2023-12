Cassa Bluetooth Tronsmart impermeabile a metà prezzo su Amazon

Una delle categorie di articoli che stanno attirando più attenzione durante l’ultimo periodo è rappresentata sicuramente dagli speaker portatili. Quelle che più volgarmente vengono chiamate casse Bluetooth, stanno andando molto, soprattutto per fare i regali di Natale. Tra tutte queste una cassa in particolare avrebbe preso il sopravvento vista la grande offerta che la starebbe caratterizzando.

Si tratta dello speaker Tronsmart, dispositivo senza fili che è in grado di erogare una potenza incredibile. Dalle dimensioni non troppo esigue, questo prodotto è oggi in offerta su Amazon con tutte le sue migliori caratteristiche tecniche.

Chiunque volesse acquistare la cassa, potrà farlo beneficiando del 10% di sconto ma anche di un coupon aggiuntivo del 30%. Il prezzo finale sarà quindi di 54,09 € invece che di 77 €, con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione rapida entro venerdì, giusto in tempo per il Natale.

La cassa Bluetooth Tronsmart è potentissima, ecco le specifiche

Il Tronsmart Loud Bluetooth Speaker offre un’esperienza audio unica con bassi potenti e un suono chiaro grazie al chip DSP avanzato. Grazie al Bluetooth 5.3, assicura una connessione stabile fino a 30 metri e la possibilità di collegare due altoparlanti uguali per un sistema stereo. È resistente all’acqua per via della certificazione IPX6 ed è pertanto ideale per l’uso al mare o in piscina.

Per quanto riguarda la batteria ha 15 ore di autonomia, per cui potrete contarci anche per una giornata intera.

In conclusione siamo al cospetto di una cassa Bluetooth davvero performante che è in grado di rendere ardua la vita alle altre proposte di altre aziende. Tronsmart è stata in grado di mettere a disposizione del pubblico ottime specifiche tecniche mentre Amazon ha pensato al prezzo di vendita che non è mai stato così basso.

Grazie al 10% di sconto e al coupon aggiuntivo, il prezzo finale di questo speaker Bluetooth sarà di soli 54,09 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

