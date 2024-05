Catanzaro-Brescia (playoff Serie B): dove vederla in streaming e orario

Catanzaro e Brescia si sfidano per la fase eliminatoria dei playoff di Serie B, che decreteranno la terza promossa in Serie A 2024-2025 dopo Parma e Como. La partita avrà inizio sabato 18 maggio alle ore 20.30 e potrai vederla in diretta streaming su NOW abbonandoti al pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

Catanzaro-Brescia: cosa c’è da sapere sul playoff di Serie B

Si tratta della seconda partita della fase eliminatoria dei playoff e si gioca tra la quinta classificata al termine della stagione regolare, la sorpresa Catanzaro, e l’ottava classificata, il Brescia, ripescato a inizio stagione.

Il regolamento parla chiaro: sono previsti tempi regolamentari di 90 minuti ed eventuali supplementari in caso di parità. Se la partita dovesse terminare in pareggio anche al termine dell’extra-time passerà alla fase successiva la squadra meglio classificata. In parole povere, i calabresi hanno a disposizione due risultati su tre, mentre le rondinelle dovranno per forza trovare la vittoria.

Chi passerà troverà in semifinale la Cremonese, che si è classificata al quarto posto. In quel caso si giocherà con partite di andata e ritorno, con quest’ultimo in casa della squadra meglio classificata. Anche in questo caso la Cremonese avrà a disposizione due risultati su tre tra le due partite: in caso di parità non si giocheranno i supplementari.

Lo spettacolo dei playoff di Serie B sta per cominciare: fatti trovare pronto con il pass Sport di NOW per guardare Catanzaro-Brescia e le altre partite della post season in diretta streaming.